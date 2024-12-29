Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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SANA: сирийские спецслужбы будут реорганизованы

SANA: сирийские спецслужбы будут реорганизованы

В Сирии реорганизуют органы безопасности после расформирования всех подразделений спецслужб. Об этом сообщает государственное информационное агентство SANA со ссылкой на руководителя Службы общей разведки страны Анаса Хаттаба, которого назначили новые власти.

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