Изменщик ожидал, что бывшая купит подарок на Рождество его ребенку от любовницы

Неверность рушит семью. Когда один изменяет, страдает не только его партнер, но и дети. Автор этой истории рассказала, как ее бывший муж изменял ей, а затем пытался заставить ее купить подарки для своего ребенка, родившегося от любовницы.
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