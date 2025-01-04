Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Изменщик ожидал, что бывшая купит подарок на Рождество его ребенку от любовницы

Изменщик ожидал, что бывшая купит подарок на Рождество его ребенку от любовницы

Неверность рушит семью. Когда один изменяет, страдает не только его партнер, но и дети. Автор этой истории рассказала, как ее бывший муж изменял ей, а затем пытался заставить ее купить подарки для своего ребенка, родившегося от любовницы.

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