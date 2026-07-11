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От спасения мужа до изоляции в Тбилиси: почему Оксана Фандера осталась совсем одна

От спасения мужа до изоляции в Тбилиси: почему Оксана Фандера осталась совсем одна

Снимок, на котором из сумки Оксаны Фандеры виднелись две бутылки крепкого алкоголя, мгновенно разлетелся по Сети.

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