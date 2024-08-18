Китайский гороскоп на 19-25 августа: Дракон на свидании, а Тигр в драке

Неделя с 19 по 25 августа обещает быть насыщенной и динамичной для всех знаков китайского гороскопа. Звезды предсказывают как взлеты, так и падения, требуя от каждого мудрости и гибкости в принятии решений.
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