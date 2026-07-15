Эксперт назвал главную лазейку для утечек данных в России

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев заявил, что российские компании для защиты от утечек данных используют не только технические средства и искусственный интеллект, но и регулярно обучают сотрудников, поскольку социальная инженерия остается главной лазейкой для злоумышленников.