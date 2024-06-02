Поставки самолетов Boeing: что прогнозируют эксперты

Агентство Fitch Ratings объявило о пересмотре в сторону понижения прогноза по поставкам самолетов Boeing и денежному потоку компании на 2024 год, поскольку авиастроитель сталкивается с расследованиями и снижением производства своей самой продаваемой модели.
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