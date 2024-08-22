Аршавин: «У «Краснодара» есть специфика подписания контрактов с молодыми футболистами»

Бывший игрок сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию в «Зените» Андрей Аршавин говоря об агентах, рассказал, что в «Краснодаре» есть своя специфика подписания контрактов с молодыми футболистами.
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