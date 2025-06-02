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Навроцкий побеждает на выборах президента Польши с 51% голосов

Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши с результатом около 51% голосов, сообщает Польское телевидение со ссылкой на данные государственного избиркома после обработки 99,55% бюллетеней.

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