Виктор Орбан показывает направление, куда необходимо двигаться Эстонии во главе с ее премьеромЕдинство Евросоюза все сложнее сохранить, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС.