Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Матыс
    А осла им жопой к нюху не предоставить?"Кресты не повод ...
  • Леонид Руси
    На фронт их и на стройки... Получить гражданство можно только за великие заслугиТреть украинских ...
  • Геннадий Митин
    Врут они все сволочи. ЛОвят якобы - единицы - для видео!!! Остальные идут сами!!!!Треть украинских ...

Эстония не смогла убедить премьера Венгрии Виктора Орбана в необходимости принять Украину в ЕС

Эстония не смогла убедить премьера Венгрии Виктора Орбана в необходимости принять Украину в ЕС

Виктор Орбан показывает направление, куда необходимо двигаться Эстонии во главе с ее премьеромЕдинство Евросоюза все сложнее сохранить, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх