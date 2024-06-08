«Дорога ярости» на Угледар: Сырский оставит нас в «котле», и всех здесь похоронит

Александр Ситников 7 июня 2024 г., 18:14 Украинские эксперты опасаются, что на Южном-Донецком участке фронта назревает угроза окружения ВСУ Проект WarGonzo, комментируя ситуацию по состоянию на утро 7 июня на Донецком направлении, сообщил: «ВС РФ с боями приближаются к Константиновке.