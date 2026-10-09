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Красный Север

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Два человека пострадали в результате ДТП с КамАЗом в Новом Уренгое

Два человека пострадали в результате ДТП с КамАЗом в Новом Уренгое

В Новом Уренгое произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Подробности аварии сообщила Госавтоинспекция ЯНАО.

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