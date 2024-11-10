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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томпсон из «Вашингтона» выиграл 7 матчей подряд после прихода в клуб. Голкипер побил рекорд франшизы, обойдя Вокоуна

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» разгромили «Сент-Луис» со счетом 8:1. 27-летний голкипер одержал седьмую подряд победу с момента прихода в клуб.

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