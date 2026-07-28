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Новости Тамбова

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В усадьбе Асеевых откроется выставка "Непарадный Тамбов"

В усадьбе Асеевых откроется выставка "Непарадный Тамбов"

В арт-пространстве усадьбы Асеевых 1 августа в 12:00 откроется выставка "Непарадный Тамбов". Ее авторы, тамбовские художники Ольга Потеева и Александр Архипов, приглашают заглянуть в тихие дворики, где хранится душа старого города и куда редко заглядывают случайные люди.

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