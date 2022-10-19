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Матчи открытия сезона НБА-22/23 собрали рекордную ТВ-аудиторию за 5 лет

Первый игровой день нового регулярного сезона НБА стал самым просматриваемым за пять лет. Трансляции матчей «Голден Стэйт» с «Лейкерс» и «Бостона» с «Филадельфией» на телеканале TNT собрали среднюю аудиторию 3,3 миллиона зрителей.

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