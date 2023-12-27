Херсонес приглашает на новогодние капсульные выставки

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" представляет сразу две капсульные выставки, посвященные истории и культуре древнего города, об этом пресс-служба музея сообщила в официальном сообществе "ВКонтакте".
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