Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов — о стрит-арте

«Сноб» поговорил с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым о том, как городские власти сегодня поддерживают и регулируют стрит-арт, стоит ли заботиться о долговечности этого вида искусства и какой интерес к нему проявляют девелоперы.