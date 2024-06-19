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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов — о стрит-арте

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов — о стрит-арте

«Сноб» поговорил с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым о том, как городские власти сегодня поддерживают и регулируют стрит-арт, стоит ли заботиться о долговечности этого вида искусства и какой интерес к нему проявляют девелоперы.

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