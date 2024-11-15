Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Разносчиков пиццы в России обвинили в отсутствии патриотизма

Разносчиков пиццы в России обвинили в отсутствии патриотизма

  © Tryapitsyn Sergiy / Фотобанк Лори Важные новости России за неделю  сообщают о том, что в Госдуме  возникла дискуссия о патриотизме среди молодежи, вызванная высказыванием депутата Сергея Морозова на форуме «Города России», который состоялся в Екатеринбурге.

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