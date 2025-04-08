Экономист Юденков предупредил о риске мирового финансового кризиса из-за пошлин США

«Зеркальные» пошлины Соединенных Штатов могут спровоцировать мировой финансовый кризис. Об этом заявил кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».