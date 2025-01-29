NYT: Трамп отступил от указа о приостановке программ помощи зарубежным странам

Администрация президента США Дональда Трампа «частично отступила» от решения приостановить финансовую помощь другим странам, исключение сделано в части оказания гуманитарной помощи, «спасающей жизни», сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии