В сектор Газа прибыл 81 грузовик с гумпомощью через КПП «Рафах» и «Керем-Шалом»

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщили, что через КПП «Керем-Шалом» и «Рафах» в сектор Газа прибыл 81 грузовик с гуманитарной помощью, но там также отметили, что этого «ужасающе недостаточно».