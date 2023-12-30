В сектор Газа прибыл 81 грузовик с гумпомощью через КПП «Рафах» и «Керем-Шалом»

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщили, что через КПП «Керем-Шалом» и «Рафах» в сектор Газа прибыл 81 грузовик с гуманитарной помощью, но там также отметили, что этого «ужасающе недостаточно».
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