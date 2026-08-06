Нутрициолог Кузнецова рассказала, что желтый арбуз помогает поддержать иммунитет, зрение и здоровье кожи

Арбузы — популярное летнее лакомство, и у многих ассоциируется оно с красным цветом мякоти. Но есть и желтые арбузы, которые выделяются на фоне привычных сортов своим необычным вкусом и полезными свойствами.
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