Настоящие абхазские мандарины из Турции: Обманывают везде. Как отличить подделку

Абхазские мандарины – признанный бренд, на котором стремятся заработать все торговцы фруктами. Только вот покупателям зачастую предлагают заморскую продукцию: китайские и турецкие мандарины выдают за абхазские.
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