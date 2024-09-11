Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева совершила рабочую поездку в Северную Осетию в войска Южного военного округа, где проверила по поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова организацию предоставления социальных гарантий военнослужащим и членам их семей, ход совершенствования медицинской инфраструктуры, условия оказания медицинской помощи раненым военнослужащим и жилищное обеспечение семей военных во Владикавказе.