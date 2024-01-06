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Путин в Рождество пожелал христианам здоровья и благополучия

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. "Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости.

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