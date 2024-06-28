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  • Оксана Чернышева
    Не надо путать критику с хаем, Родину с упырём, захватившим её богатства и истребляющим наш народ. Это разное.Скоммуниздили 11 ...
  • Boris Merfi
    бывшего хотят вывести из под удара, чтобы некому было рассказывать правдуГоворят, сбежала ...
  • Астон Мартин
    а реформы для чего были , сокращения всякие , технику продавали с длительного хранения за бесценок ???🤔Скоммуниздили 11 ...

Скоммуниздили 11 трлн. 20 пунктов, без чего осталась наша с вами армия

Скоммуниздили 11 трлн. 20 пунктов, без чего осталась наша с вами армия

Головы в Минобороны летят одна за одной, а размер хищений выявленных в ходе проведения Белоусовым аудита составляет уже порядка 11 триллионов рублей.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Какой же это президент, если он не знает, что творится в армии. Случись что, армия - основной кулак страны! Почему мы тогда удивляемся, что за два военных года до сих пор топчемся у собственных границ и Украина до сих пор держится и бьёт по нашим городам и пляжам? Воевать-то нам нечем, кроме как людей класть! Как можно было начинать войну с голой, простое, ж*пой?
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3 мин.
Астон Мартин
а реформы для чего были , сокращения всякие , технику продавали с длительного хранения за бесценок ???🤔
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55 сек.
Оксана Чернышева
Не надо путать критику с хаем, Родину с упырём, захватившим её богатства и истребляющим наш народ. Это разное.
Ответить
39 сек.

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