Скоммуниздили 11 трлн. 20 пунктов, без чего осталась наша с вами армия

Людмила Свириденко

Какой же это президент, если он не знает, что творится в армии. Случись что, армия - основной кулак страны! Почему мы тогда удивляемся, что за два военных года до сих пор топчемся у собственных границ и Украина до сих пор держится и бьёт по нашим городам и пляжам? Воевать-то нам нечем, кроме как людей класть! Как можно было начинать войну с голой, простое, ж*пой?