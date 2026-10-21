Фото: «Высокоточные комплексы» Заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех по продвижению продукции гражданского назначения и производственному контролю Александр Дерновой вручил подарочные сертификаты на мини-погрузчики МКСМ для работы в Запорожской области и АНТ 1200 для работы в Херсонской области.