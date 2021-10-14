Об ошибке Путина, назначившего Поклонскую послом в Кабо-Верде

автор - Советский патриот Героиню Крымской весны, единственного депутата от "Единой России", которая осмелилась пойти поперек "линии партии" и проголосовать против повышения пенсионного возраста -- Наталью Поклонскую Путин фактически сослал на далекие африканские острова: Сегодня им подписан соответствующий указ: Место, конечно спокойное и райское -- меня бы кто туда "послал" таким образом, но для столь неуемной натуры, коей обладает Поклонская, это наверное всё таки наказание.