ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatolii Kondratenko
    Не угомонишься? это ваша прерогатива бабло отрабатывать мы патриоты, нам платить не надо.В этой стране ста...
  • Виктория Путкова
    Так никто и не ответил на вопрос, а почему русским в бывших республиках так сложно получить гражданство. И не приходи...Россия для мигран...
  • Anatolii Kondratenko
    Это ты с западных методичек лепишь, к слову методички только у них, с домыслами перебрал. Кремлеботы преданы стране ...В этой стране ста...

Об ошибке Путина, назначившего Поклонскую послом в Кабо-Верде

Об ошибке Путина, назначившего Поклонскую послом в Кабо-Верде

автор - Советский патриот Героиню Крымской весны, единственного депутата от "Единой России", которая осмелилась пойти поперек "линии партии" и проголосовать против повышения пенсионного возраста -- Наталью Поклонскую Путин фактически сослал на далекие африканские острова: Сегодня им подписан соответствующий указ: Место, конечно спокойное и райское -- меня бы кто туда "послал" таким образом, но для столь неуемной натуры, коей обладает Поклонская, это наверное всё таки наказание.

Вернуться к статье
5124
Обсудить
Татьяна Кочева
Странный приговор. Миллионы граждан, покинули свою родину, и они даром не нужны. Президент смылся, переворот сотворили, и тоже ничего. А одна женщина, прям бельмо в глазу всей земли.
Терехов Олег
в японию слишком много желающих наверное
Лариса Шемисова
Точно нет, её там "случайно" украм переправят, опыт есть.
Tatyana
Я бы тоже поехала на тропические острова с удовольствием. Молодая женщина, наверняка ей это нравится. Оставьте её в покое.
РОМАН Молчанов
Ну послали и послали,кабе не кабе,но верде .
Александр 24
Наберётся дипломатического опыта,что тоже неплохо. В дальнейшем служба в МИД - нечего в депутатах молодость свою просиживать. А может быть и хохлов тем самым спровоцируют на незаконные действия,что приведёт к жесточайшему ответу ( так сказать,"ловля на живца"). Так что не надо в назначении Поклонской искать политическую подоплёку - всё окажется значительно проще. Да и не такой уж она крупный оппозиционер,чтобы затевать против неё сложную комбинацию.
Дмитрий Гурин
Поклонская прокурор но ни как не работник МИДа. Для работы в той же Японии нужен опыт и не малый, учитывая достаточно сложные отношения из-за Курил. И популярность может сыграть злую шутку особенно для не опытных в международной политике "духа". Так что считаю, что ВВП правильно сделал. Пусть поднатаскается на более "простых" объектах, а годика через 2-3 глядишь и в ЕС или ту же Японию залетит.
Александр Григоров
Путин не совершал ошибки ...В Японию ее нельзя ...дров наломает не разгребешь....ну а вот украина может совершить роковую ошибку
Вячеслав 5
У неё только две дороги в жизни?-но все опасные.лучше на Кубу.там тепло и свои.
Александр Григоров
она очень импульсивна ...поэтому начинать надо с малого
Александр Пятнистый
Не сможет. Ее выдать не получится. Дипломатический иммунитет. А за попытку нарушить не то Венскую, не то Женевскую конвенцию хохлов вздрючат и европиды и янки. Они уже поняли, что и против них действуют их же методами
Tatyana Fedotova
Пожалуй Вы правы. Но импульсивность или эмоциональность - это же сугубо женское. Поэтому я и сказала. Хорошо бы на пару рулить. Инь и ян. Женский и мужской ум взаимодополняли бы друг друга. Она подогревала если надо. Он охлаждал если надо. А в выигрыше в итоге была бы Россия.
Nikolay Stepanov
Дмитрий Гурин изложил и мои мысли.
Андрей nirvana
Ссыльный санаторий
НИКОЛА ЧИРКОВ
Совершенно верно ХОХЛАМ надо устраивать ловушки как и всем западонкам, как говорится ХОХЛАЦКИЕ гомнистые мухи слетаются на гумно. и там на месте их хлопать.
Вячеслав 5
Привет пропащий? куда пропал.звонил тебе и хрен тебя застанешь-политик блин.зачем тебе хохлы.своих проблем мало???-заходи в гости ?
НИКОЛА ЧИРКОВ
Как зачем? БАНДЕРОВСКИЕ ФАШИСТЫ мне не нужны в КРЫМУ, КРЫМ был, есть и всегда будет РУССКИМ. Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами! (Александр БЛОК) Славик, ты что к ХОХЛАМ относится, что переживаешь так. Скифские территория простиралась от Бурятии до ДУНАЯ и северного Поволжья. Скифское золото по происхождению относится к Сибирскому и УРАЛЬСКОМУ анализу, а ХОХЛАЦКАЯ поганая мразь Крымское золото, которое сегодня блокировано в ГОЛЛАНДИИ хочет от хапать его себе.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Я в КРЫМ второй раз слетал, там в ФЕОДОСИИ у КАТИ от ЮРЫ осталась квартирка, которую я и ремонтировал. К стати ХОХЛАЦКАЯ МРАЗЬ в ФЕОДОСИИ разрешила Американским тварям разместить БАЗУ и если бы не 2014 год, то, в КРЫМУ хозяйничали НАТОВСКИЕ и АМЕРИКАНСКИЕ УБЛЮДКИ.
Сергей Кауфман
Больную на голову няшу давно пора было задвинуть куда подальше.
Алексей
Видать у автора мутация пошла, кишки дают команду головному щерепу.
Александр Пятнистый
Это уже не мутация, а транспозиция. На лицо изменение места расположения головы и известного органа, из которого ноги растут, иногда у некоторых и руки...
Vladimir Kharchenko
Слушал вчера комментарий Гондона Гондонопольского из "Эха Москвы" насчет Поклонской. Говорил, что когда УЕБУ (Укры-Евры-бандеры-УЁбки) развалится в могилу, то вполне возможно, что Поклонская станет Главой Новой Украины или послом от России, если УЕБУ останется на карте мира. Надо учитывать, что Ганапольский - это нацист и бандеровец в одном замесе, лютый враг Крыма и Донбасса, ведущий журналюшка на "ЭМ"- Ухе г-жи Нуланд". Поклонскую ВВП никогда не сдаст. Она верный офицер ВВП.
Владимир СВ
Конечно это ссылка для Няши.. Да и зачем рисковать человеком если хохлы ей постоянно угрожают ??? Там в дали от России все может случиться.. Да и какой она Дипломат , ??? В России из нее неплохой прокурор бы вышел .. Хотя... таких как она и в прокуратуре у нас не жалуют ... слишком независима..
Ника Серова
Военные говорят - дальше Кушки не пошлют, а тут девчонку за сильную волю и преданность своим идеалам засылают в негритятию, она что Джеймс Кук?????????????????????? позорище - сильные мира сего не справились с котейкой...фу...
Александр Пятнистый
Ну уж Поклонская- львица или тигрица, но не разу не кошечка
Ника Серова
Для красного словца...
вера курьянова (гончарова)
Она тут этих еддрос-овцев привела к порядку так , что они постарались от нее избавится. Молодец девушка, одна выступила против этой своры, остальные наши "защитники " защищают только себя.
евгений карманович
Девочка эта не драгоценный камешек, но в отстаивании своего мнения ей не откажешь. Едросам она как косточка в горле. Ну, а Николай второй, так кто из нас без заскоков, тем более в молодости?
Shamil Abdullin
Япония для нее пока была бы тяжелой, но через 2-3 года она точно там окажется. Пожелаем ей удачи!
владимир шеин
И Все-таки Валентине Матвиенко давно пора на пенсию ???
Луара Тарасюк
Поклонская готовилась к дипломатической работе, даже защитила диплом в магистратуре по данному профилю. И рассматривает своё назначение (по её словам) как "большая честь и ответственность"! Так порадуемся за неё, достойного посла России в Кабо-Верде!!! И никаких злословий не должно быть по этому поводу, а тем более давать ядовитые оценки и выражать язвительные мнения "об ошибке Путина"!!!
Mike х
Достали хохлодятлы -они как собачье дерьмо
Владимир Янов
Это для начала. Поклонская - большая умница. Пусть поучится в Кабо-Верде, познает дипломатию, а потом её используют на других постах. Успеха Наталье Владимировне.
Tatyana Fedotova
Кстати за Поклонскую как президента я бы проголосовала. Убрал конкурента может быть? Она умная. Лучше бы прислушивался. Вместе , дополняя друг друга они бы Россию сделали великой.
Владимир Янов
Ещё рановато Наташке Руссией рулить. Пусть в Кабо папуасами поучится руководить..
Tatyana Fedotova
Молодость - такой недостаток, что очень быстро проходит, а ум только крепчает. Умных людей не так уж много, чтобы их ссылать.
Эдуард Филиппов
Подписан президентом указ , где отсутствует его личная подпись...В Африке подобное положение вещей ещё стоит поискать , ересь зажигает по полной... Конкурентом для Путина , Поклонская являет в вопросе будущего общеполитического статуса страны , как приверженец самодержавных ценностей . Исключительно на соискание главного самодержца.
Nikolay Kuchkov
на месте наших властей предупредил бы этих подонков из украины-только троньте её и через час жестоко поплатитесь потерей государственности!!!
Anatolii Kondratenko
А статуса дипломата мало?
Nikolay Kuchkov
им по фиг статус,они хотят схватить не статус,а человека!..
Анатолий протасевич
просто безрассудное решение --боязнь конкурента на пост президента а это о многом говорит.
Valdemaras Orlauskas
Может, это всего лишь желание спрятать её от украинских наёмников? А Африке европейцы как светофоры - издали отличишь.
Anatolii Kondratenko
Что за бред?
са 1
Поклонская - человек самостоятельный, инициативный и, к тому же, популярный не только в Японии. Возможно, она недостаточно опытный политик, но дыра, в которую ее сослали - не то место, где этого опыта набираются. Будем надеятся, что эта практика сослужит ей ту же пользу, какую Матвиенко сослужила Греция. У нее вся жизнь впереди. Что касается угроз укропов, то надеюсь РФ сможет адекватно и так, чтобы мало не показалось, ответить не только на поползновения, но и на угрозы своему официальному представителю. Это именно то, что называется государственным терроризмом. И стеснятися здесь ни в коем случае не следует!
сергей юрков
Нет. Пусть наберется дип опыта на малом
Василий Иванович
а не пора ли чубатым уродам языки укоротить, что-то много себе позволяют мрази бандеровские. Песков, вы там в кремле не окуели, прощать угрозы дипработникам России
Walery
Сама то Поклонская не против - чего посторонним лезть к ее карьеру? Даже идеологию приплели - за неумение ходить строем и поступать, не как велят сверху... Чего желчью то исходите то... вам то что надо, враги России?
Ritchie Blackmore
Убрали подальше от Кремля, чтобы она расследованиями не занималась. Без неё "работали"... и дальше будут "работать" Только и всего.
евгений начис
Нравятся мне оценщики действий президента…Смешно! Дали согласованный МИДом проект приказа и подписал. Карьерой Поклонской Путин не занимается. Да и она умная женщина-разберётся.
Владимир Горякин
не завидуйте но красивый голубенок. но глядя на нее Мне даже в 60 мне хочется помочь ей сделать совместного колопенка. мама нам нужна только чтоб родила. Двух поднял без мамы а теперь с опытом подниму много. Это лучшее что дает Бог.
Дмитрий Демочкин
Стала со многим несогласна-вот и отправили в ссылку. Уроды!

Картина дня

наверх