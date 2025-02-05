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Доктор технических наук Гущо назвал 12 факторов долголетия

Доктор технических наук Гущо назвал 12 факторов долголетия

Существуют 12 факторов, которые помогут увеличить продолжительность жизни. Об этом заявил заслуженный изобретатель РФ, автор более 120 российских и зарубежных патентов, доктор технических наук Юрий Гущо в беседе с kp.

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