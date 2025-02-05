Доктор технических наук Гущо назвал 12 факторов долголетия

Существуют 12 факторов, которые помогут увеличить продолжительность жизни. Об этом заявил заслуженный изобретатель РФ, автор более 120 российских и зарубежных патентов, доктор технических наук Юрий Гущо в беседе с kp.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии