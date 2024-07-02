Утвержден график создания Российской орбитальной станции

Макет Российской орбитальной станции / © «Роскосмос» Документ, который подписали 2 июля, подразумевает проектирование и строительство модулей орбитальной станции, обеспечение летных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения, создание ракет-носителей тяжелого класса «Ангара» и объектов наземной космической инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии