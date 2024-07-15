СТРЕЛЯЮТ, БЬЮТ, НАСИЛУЮТ. СТРЕЛЬБА В ПЕТЕРБУРГЕ ПРИВЕЛА К "СТАРШИМ". ЗАДЕРЖАНЫ ТАДЖИКИ

СП

Сергей Потемкин

Это всё такие пробные акции. Крокус всего то 5 исполнителей. Здесь постреляли и двое задержаны. А если "старшие" одновременно дадут команду по всей стране ? Сотни Крокусов в один день, вооруженные группы парализуют власть на местах и посеют панику. Их тысячи рассредоточены по стране. Что власть этого не видит ? Или кто то сознательно создает такую ситуацию.