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СТРЕЛЯЮТ, БЬЮТ, НАСИЛУЮТ. СТРЕЛЬБА В ПЕТЕРБУРГЕ ПРИВЕЛА К "СТАРШИМ". ЗАДЕРЖАНЫ ТАДЖИКИ

СТРЕЛЯЮТ, БЬЮТ, НАСИЛУЮТ. СТРЕЛЬБА В ПЕТЕРБУРГЕ ПРИВЕЛА К "СТАРШИМ". ЗАДЕРЖАНЫ ТАДЖИКИ

В минувшую субботу в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте раздалась стрельба. Люди в камуфляже устроили беспредел - бегали с пистолетами и автоматами, стреляли - всё в худших "традициях" лихих 90-х.

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Комментарии
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Игорь Морозов
НИКОГДА . И Это можно написать  миллион раз.
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27 мин.
Сергей Потемкин
Некому призывать. Бабло пилят.
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14 мин.
СП
Сергей Потемкин
Это всё такие пробные акции. Крокус всего то 5 исполнителей. Здесь постреляли и двое задержаны. А если &quot;старшие&quot; одновременно дадут команду по всей стране ? Сотни Крокусов в один день, вооруженные группы парализуют власть на местах и посеют панику. Их тысячи рассредоточены по стране. Что власть этого не видит ? Или кто то сознательно  создает такую ситуацию.
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10 мин.

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