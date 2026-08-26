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ТАСС

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На "Технопроме" представили отечественного робота для помощи в поликлиниках

На "Технопроме" представили отечественного робота для помощи в поликлиниках

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Отечественного сервисного робота, который в три-четыре раза дешевле зарубежных аналогов, представили на форуме "Технопром-2026" в Новосибирске на стенде Минобрнауки России, передает корреспондент ТАСС.

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