На "Технопроме" представили отечественного робота для помощи в поликлиниках

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Отечественного сервисного робота, который в три-четыре раза дешевле зарубежных аналогов, представили на форуме "Технопром-2026" в Новосибирске на стенде Минобрнауки России, передает корреспондент ТАСС.
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