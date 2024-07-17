Наше Солнце — одиночная звезда, но большинство звезд в нашей Вселенной образуют пары

Наше Солнце – одна звезда, но большинство звезд во Вселенной существуют парами. Некоторые из этих двойных звездных систем имеют экзотические структуры, включая нейтронные звезды с черными дырами или звезды с белыми карликами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии