Поздравление Владимира Путина с Днём сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые товарищи! Рад поздравить вас с праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел, искренне поблагодарить за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность народу, Родине и присяге, за ваш значимый вклад в защиту государственных и общественных интересов, прав и свобод граждан.
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