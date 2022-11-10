Поздравление Владимира Путина с Днём сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые товарищи! Рад поздравить вас с праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел, искренне поблагодарить за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность народу, Родине и присяге, за ваш значимый вклад в защиту государственных и общественных интересов, прав и свобод граждан.