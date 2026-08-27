России не нужна военная эскалация, ВС РФ неснижающимися темпами продвигаются вперед

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя статью Bloomberg, в которой утверждается, что РФ готовится усиливать удары по Украине, заявил, что Россия не нуждается в военной эскалации, поскольку армия РФ и так продвигается вперед.
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