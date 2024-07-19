В Steam вышла гоночная игра в духе 90-х, которая быстро получила высокий рейтинг. Ее отдают за 346 pубСтудия-разработчик Frozen Lake Games и компания-издатель Astrolabe Games выпустили в раннем доступе Steam гоночную игру Old School Rally, которая была вдохновлена эпохой первой PlayStation.