В Steam вышла гоночная игра в духе 90-х, которая быстро получила высокий рейтинг. Ее отдают за 346 pубСтудия-разработчик Frozen Lake Games и компания-издатель Astrolabe Games выпустили в раннем доступе Steam гоночную игру Old School Rally, которая была вдохновлена эпохой первой PlayStation.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)