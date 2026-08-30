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Адамов о голе «Факелу» с пенальти на 93-й: «Это говорит о характере команды, которая умеет терпеть до последнего. Вера, что «Зенит» вырвет победу, всегда присутствует»

Вратарь «Зенита»  Денис Адамов  отметил характер команды по итогам матча с « Факелом ». Петербуржцы в матче 6-го тура победили воронежцев (1:0).

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