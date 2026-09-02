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ТАСС

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Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда"

Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда"

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду приехал на судостроительный комплекс (ССК) "Звезда", расположенный в городе Большой камень недалеко от Владивостока.

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