Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда"

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду приехал на судостроительный комплекс (ССК) "Звезда", расположенный в городе Большой камень недалеко от Владивостока.
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