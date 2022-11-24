Доверие в отношениях — что это такое и как его добиться?

Доверие в отношениях — это ощущение безопасности и надёжности партнёра в той или иной коммуникации. Является фундаментом здоровой коммуникации и сигнализирует об отсутствии невротической составляющей в созе.
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