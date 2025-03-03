Страны ЕС захотели больше денег от Еврокомиссии на оборону

Правительства стран Европейского союза (ЕС) подготовили проект документа, в котором они призывают Европейскую комиссию (ЕК) предоставить членам объединения больше финансовых возможностей «без промедления» и предложить «дополнительные источники финансирования» для обороны на уровне союза.
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