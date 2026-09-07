ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Только съехались, как сожитель потребовал удалить все контакты мужчин. Я отказалась, и тогда он привел в наш дом чужую женщину

Только съехались, как сожитель потребовал удалить все контакты мужчин. Я отказалась, и тогда он привел в наш дом чужую женщину

В тридцать шесть лет съезжаться с мужчиной — это тот еще аттракцион. Мы с Антоном встречались чуть больше года и решили снять общую квартиру.

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