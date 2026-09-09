Google Bets €13 Billion on Finland to Power AI Boom With Nuclear Energy

Google will invest at least €13 billion ($15.1 billion) in Finnish AI infrastructure over 2027 and 2028 and has signed a 22-year power purchase agreement with Fortum for up to 50% of the output from the Loviisa nuclear plant, Google's first nuclear power contract outside the United States, the companies said Wednesday.
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