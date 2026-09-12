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Татар-информ

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Индия показала кадры встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»

Индия показала кадры встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»

Правительство Индии разместило в соцсетях видео со встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

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