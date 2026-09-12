Индия показала кадры встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»

Правительство Индии разместило в соцсетях видео со встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпромторг Росси...
- Минпромторг Росси...
- Оштрафуют хозяйку...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым