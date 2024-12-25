Просветов о вратарях: «У нас сильная школа – люди в России хотят учиться. В Америке работает маркетинг: заскакиваешь в НХЛ, пару раз повезло – и ты считаешься лучшим»

– То, что Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» заработал рекордный контракт для вратарей НХЛ в 11,5 млн долларов говорит о признании российской школы голкиперов? И можно ли назвать мечтой любого вратаря то, как у Игоря все сложилось в Нью-Йорке? Ведь он когда приехал, то полгода варился в АХЛ, а потом заменил самого Хенрика Лундквиста.