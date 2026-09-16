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Газета.ру

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Начальник Генштаба ВС Сирии встретился с российскими военными на базе Хмеймим

Начальник Генштаба ВС Сирии встретился с российскими военными на базе Хмеймим

Военная делегация Сирии, возглавляемая начальником Генерального штаба генерал-майором Али ан-Наасаном, посетила российскую авиабазу Хмеймим, расположенную в провинции Латакия.

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