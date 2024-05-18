Гороскоп с 20 по 26 мая 2024 года: время для творчества

Могут родиться совершенно новые и оригинальные идеи Фото Джордана Бауэра на Unsplash Эта неделя не будет совершенно лишена препятствий, однако ее отличает благоприятный эмоциональный фон и обилие творческой энергии.
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