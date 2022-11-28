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Кандидатура нового посла США в России может быть скоро утверждена

Кандидатура нового посла США в России может быть скоро утверждена

Надежду на то, что кандидатура нового посла Америки в РФ может быть скоро утверждена выразила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд, 28 неября сообщает «РИА Новости» «Мы думаем, что ее утвердят, и надеемся ее скоро здесь увидеть.

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