Кандидатура нового посла США в России может быть скоро утверждена

Надежду на то, что кандидатура нового посла Америки в РФ может быть скоро утверждена выразила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд, 28 неября сообщает «РИА Новости» «Мы думаем, что ее утвердят, и надеемся ее скоро здесь увидеть.