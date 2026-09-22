Страна и люди
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Страна и люди

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Мексика введет запрет на смартфоны и планшеты в школах

Мексика введет запрет на смартфоны и планшеты в школах

В Мексике с 3 ноября вступит в силу запрет на использование мобильных телефонов и планшетов в начальных и средних школах.

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