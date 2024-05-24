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 ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в 1945 году

 ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в 1945 году

ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в 1945 году    ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях американских и французских военнослужащих в отношении немцев в оккупированном в 1945 году Берлине.

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