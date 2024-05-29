Госдума приняла закон о приеме призеров международных олимпиад в вузы без экзаменов

Госдума одобрила законопроект о бесплатном поступлении в вузы без экзаменов для чемпионов и призеров международных соревнованийЗаконопроект, который был принят в третьем чтении, позволяет призерам международных спортивных соревнований поступать в вузы без вступительных экзаменов.
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