Почему Вашингтон, обвиняя Тегеран в покушении на Дональда Трампа, десятилетиями методично уничтожает иранских учёных и генералов? Как Соединённые Штаты умудряются разрушать Международный уголовный суд, одновременно требуя трибунала для других стран? Каким образом Москва и Пекин превращаются в гарантов международного права, пока Белый дом откр.
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