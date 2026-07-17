Ларри Джонсон: ЦРУ убивало учёных Тегерана, а теперь США просят Гаагу осудить покушение на Трампа

Поче­му Вашинг­тон, обви­няя Теге­ран в поку­ше­нии на Дональ­да Трам­па, деся­ти­ле­ти­я­ми мето­дич­но уни­что­жа­ет иран­ских учё­ных и гене­ра­лов? Как Соеди­нён­ные Шта­ты умуд­ря­ют­ся раз­ру­шать Меж­ду­на­род­ный уго­лов­ный суд, одно­вре­мен­но тре­буя три­бу­на­ла для дру­гих стран? Каким обра­зом Москва и Пекин пре­вра­ща­ют­ся в гаран­тов меж­ду­на­род­но­го пра­ва, пока Белый дом откр.